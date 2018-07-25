Kendi topunu kendi atan köpek

Eğlenmek için kimseye ihtiyaç duymayan bu köpek herkesi kendisine hayran bıraktı.

25 Temmuz 2018 13:51
Kendi topunu kendi atan köpek
Eğlenmek için kimseye ihtiyaç duymayan bu köpek herkesi kendisine hayran bıraktı.



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Galatasaray, Höwedes için bastırıyor

Jason Denayer'i satmak isteyen Manchester City ile kiralama konusunda anlaşamayan Galatasaray, Schalke ile Höwedes'in kiralanması konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.


Barış Alıcı'ya sürpriz takip!

A Milli Takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Rumen çalıştırıcının Barış'ı dikkatle takip ettiği ve düzenli forma bulması halinde davet edeceği belirtildi.


Beşiktaş'tan Vida'yı sökmenin bedeli...

Devre arası bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve 4.5 yıllık mukavele imzalanan 29 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar en yüksek teklifi West Ham verdi. Londra ekibi 18.5 milyon euro önerirken Orman ise 30 milyon euroda ısrarcı.


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