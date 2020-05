Kendi oyun stüdyonu kurmaya hazır mısın?

"Oyun Sektörüne Giriyorum Programı" sektörde deneyimi olmayan veya kendini yeterince hazır hissetmeyen katılımcıları, 3 aylık bir süreç içerisinde kendi stüdyolarında oyun geliştirmeye hazırlamak için Rollic işbirliği ile tamamen ücretsiz gerçekleşiyor.Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve katılmak isteyen herkes için çok faydalı olan programı tamamlayan katılımcılar, kendi oyunlarını geliştirmeye başlıyor ve bu oyunları Rollic profesyonelliği ile teste sokarak tüm dünyada yayınlatma şansını elde ediyor.Program oyun sektörüne girmek isteyen herkese açık ve ücretsi. Bu dönemin son başvuru tarihi ise 10 Haziran 2020! Gecikmeden başvurmak için siteyi ziyaret edebilirsiniz. https://gamefactory.gs/





Hemen kayıt ol! Hazır bir ekibin yoksa seni bekleyen ekiplerden birine dahil ol ya da yüzlerce yeni katılımcıyla birlikte yeni bir takım kur! Konusunda uzman mentorlerin yardımı ile hemen oyunlarını geliştirmeye başla! Daha iyi oyunlar geliştirebilmek için her türlü destek seni bekliyor! Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından Rollic ile hemen oyunlarını test etmeye başla, performansını gör ve yayınla!Şimdiye kadar 703 başvuru alan programa dahil 367 aktif oyun geliştirici var. Programın sunduğu eğitimler ile oyun yaratma yeteneklerini geliştiren ekipler farklı oyunlar ile sektöre hızlı bir giriş yapıyorlar.Rollic kurucu ortaklarından Burak Vardal program ile ilgili yaptığı açıklama da"Türkiye, oyun geliştirme bakımından büyük bir merkez, özellikle global alanda başarılı olan birden fazla şirket var. Bu başarının arkasında üniversitelerde olan ya da yeni mezun olan ve sektöre girmek için büyük heyecan duyan gençler var. Biz de Rollic olarak Game Factory ile bu gelişime her anlamda destek olmak istiyoruz. Game Factory'nin eğitim programı sıfırdan oyun geliştirmek isteyenlere başarılı bir kariyer için yol çiziyor. Özellikle nereden başlayacağını bilmeyenler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." dediGame Factory'de oyun geliştirirken, çok deneyimli mentor ekibinden oyunun her aşamasında tamamen ücretsiz destek alabilirsin. Yeteneklerimizi hep beraber geliştirmek için düzenli online/offline eğitimler ve etkinlikler düzenleniyor, tüm dünyadan mobil oyun konusunda en deneyimli şirketler ve stüdyoların kendi ağızlarından başarıya giden yolları öğreniliyor. Her ay networking etkinliklerimizde diğer stüdyolar ve oyun sektörünün önemli şirketleri ile yüz yüze tanışma ve çıkardığınız oyunları dünyanın en önemli oyun yayıncılarından Rollic ile paylaşarak test etme şansı yakalamak için hemen başvurunuzu tamamlayın!Game Factory kurucularından Murat Kahraman program ile ilgili "Oyun geliştirme, özellikle mobil oyun şu an dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri ve Türkiye'de bu alanda önemli başarılara imza atıyor. Sektöre yeni yetenekler kazandırmak ve katılımcılarımızın da kendi başarı hikayelerini yazmalarına yardımcı olmak ana hedefimiz." Açıklamalarında bulunduProgram tarihleri, başvuru detayları ve eğitim takvimi için https://gamefactory.gs/Online ve hiç bitmeyen bir game jam gibi faaliyet gösteren Game Factory ağına dahil olan katılımcılar, ağ içerisinde diğer katılımcılarla bir araya gelerek oluşturacakları takımlarla mobil oyun geliştiriyorlar. Yazılımcılar, görsel tasarımcılar, oyun tasarımcıları oyun sektöründe yer almayı hedefleyen herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen Game Factory mentor desteği, online ve offline eğitimleri ile sektöre ilgi duyan herkesin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Detaylar için: https://gamefactory.gs/Dünyanın önde gelen hyper-casual mobil oyun üreticisi ve yayıncılarından Rollic; 2019 Ocak ayında, İstanbul'da kurulmasının ardından hızlı bir büyüme ve başarı ile global olarak en çok oynanan oyunları yaratmıştır. Picker 3D, Flipper Dunk, Water Shooty, Wheel Smash, Go Knots 3D, Pixel Shot 3D, ve Wood Shop dünyaca bilinen Rollic oyunlarının başında geliyor. Detaylar için: https://www.rollicgames.com/