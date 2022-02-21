Kendi kalesine 36 dakikada hat-trick yaptı!

Los Angeles ve Texas'ta düzenlenen She Believes Cup'ta Amerika Birleşik Devletleri Kadın Futbol Takımı ile Yeni Zelanda Kadın Futbol Takımı karşılaştı.



ABD maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken, karşılaşmaya damga vuran olay ise Yeni Zelanda'nın savunma oyuncusu Meikayla Moore'un kendi kalesine attığı 3 gol oldu.



Amerika'nın diğer golleri Ashley Hatch ve Mallory Pugh'tan gelirken, Moore ise 36. dakikada oyundan alındı.



Turnuvada bir sonraki maçlarda ABD İzlanda ile karşılaşacak. Yeni Zelanda ise Çekya ile kozlarını paylaşacak.





İLGİLİ VİDEO