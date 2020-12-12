Kenan'ın iki talibi var: Bir İngiltere, bir İtalya

A Milli Takımımızın forveti Kenan Karaman için iki takım birden harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kenan'ın iki talibi var: Bir İngiltere, bir İtalya
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12 Aralık 2020 19:15
Milli oyuncu Kenan Karaman, için iki büyük ligden takım harekete geçti. Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf forması giyen forvet oyuncusunun sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

26 yaşındaki oyuncunun kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor.

İKİ TAKIM TALİP OLDU

Calciomercato'nun haberine göre; Genoa milli oyuncunun transferi için harekete geçti.

Diğer taraftan Premier Lig ekibi Wolverhampton da, forvet transferinde Gimenez'in boşluğunu Kenan Karaman ile doldurmak istiyor. Wolves, Meksikalı yıldız forvetinin uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle arayışa geçmişti.

Forvet oyuncusu Kenan, bu sezon takımıyla 9 lig maçına çıktı ve takımı adına 3 gol kaydetti.



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