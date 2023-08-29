Kenan Yıldız sözleşmesini uzattı

Adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anılan Kenan Yıldız, Juventus ile olan sözleşmesini uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız sözleşmesini uzattı
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29 Ağustos 2023 20:32
Juventus adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan genç yıldız adayı Kenan Yıldız'la sözleşmesini uzattığını açıkladı.

2027'YE KADAR JUVENTUS'TA

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, yeni anlaşmayla beraber 2025'te sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki genç kanat oyuncusuyla 2027'ye kadar süresi olan yeni bir sözleşme imzaladı.

Kenan Yıldız'ın yeteneğine güvenen Juventus'un yeni sözleşmeden de mutlu olduğu söylendi.

2 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 2 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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