Kenan Yıldız'dan inanılmaz gol!

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, ilk kez 11 çıktığı karşılaşmada takımının ilk golüne imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız'dan inanılmaz gol!
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23 Aralık 2023 15:00
Son güncelleme 23 Aralık 2023 15:16
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, takımının Frosinone ile oynadığı karşılaşmada Juventus adına ilk kez 11'de forma giydiği maçta harika bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında 3 rakibinin arasından iyi sıyrılan Kenan, takımını 1-0 öne geçirdi. 

Bu gol Kenan'ın Juventus formasıyla bu sezon ligde attığı ilk gol oldu.

Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı futbolcu olmayı başardı.

İşte o gol; 

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