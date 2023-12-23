Kenan Yıldız'dan inanılmaz gol!

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, takımının Frosinone ile oynadığı karşılaşmada Juventus adına ilk kez 11'de forma giydiği maçta harika bir gole imza attı.
Karşılaşmanın 12. dakikasında 3 rakibinin arasından iyi sıyrılan Kenan, takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu gol Kenan'ın Juventus formasıyla bu sezon ligde attığı ilk gol oldu.
Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı futbolcu olmayı başardı.
İşte o gol;
Karşılaşmanın 12. dakikasında 3 rakibinin arasından iyi sıyrılan Kenan, takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu gol Kenan'ın Juventus formasıyla bu sezon ligde attığı ilk gol oldu.
Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı futbolcu olmayı başardı.
İşte o gol;
KENAN YILDIZ! SEN MESSI MİSİN? 🤩🤩pic.twitter.com/yYydSe7al7
— Sporxtv (@sporxtv) December 23, 2023
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