Kenan Sofuoğlu'nda Türk sporuna sponsor desteği

"Bir sonraki toplantımızda bu konuya değineceğim"

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türk sporunda sponsorluk mekanizmasının daha da etkinleştirilmesi için yasal çalışmalara başladığını söyledi.Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, "dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile son dönemde birkaç toplantı yaptıklarını anlatan Sofuoğlu,ifadelerini kullandı.Sofuoğlu, Bakan Kasapoğlu'nun sponsorluk konusuna olumlu yaklaştığını dile getirerek şöyle devam etti:Dünya şampiyonu eski motosikletçi,diye konuştu.Sofuoğlu, Bakan Kasapoğlu'nun her konuyla yakından ilgilendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yer aldığını hatırlatan Sofuoğludedi.Sofuoğlu, komisyonda yer alan tüm milletvekillerinin kendisini sporla alakalı görevli tayin ettiğini vurgulayarak,şeklinde görüş belirtti.