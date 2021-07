Kenan Sofuoğlu, gençlerden umutlu!

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosiklet sporlarında cesur ve hırslı gençlere sahip Türkiye'yi parlak bir geleceğin beklediğini belirtti.



Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, İzmir'deki Ülkü Park Yarış Pisti'nde koşuluyor.



Şampiyonada dünkü sıralama turlarının ardından 89 yarışçı, 1000cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), 125 cc, SS300 cc ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda mücadele veriyor.



Yarışlara katılan sporculara destek olmak için piste gelen Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Şampiyonada mücadele veren gençlerle bir araya gelmek için pisti ziyaret ettiklerini dile getiren Sofuoğlu, bugün özellikle kadınlar kupasında iddialı yarışlar yapılacağını aktardı.



Türkiye şampiyonalarının bu alanda iddialı gençlerin yeteneklerini gösterdiği organizasyonlar olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, "Yarışçı olmak isteyen ve eğitim almak isteyen gençlere Türkiye şampiyonalarını takip etmelerini tavsiye ediyorum. Biz bu şampiyonaları izliyoruz. Beğendiğimiz ve yetenekli bulduğumuz pilotları alıyoruz ve eğitiyoruz. Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Türkiye şampiyonasından aldığımız sporcular arasında yer alıyor." dedi.



Sofuoğlu, halen Avrupa'daki organizasyonlarda 5 Türk motosiklet sporcusunun mücadele ettiğine dikkat çekerek, "Ülkemizden yetenekli, hırslı, cesaretli sporcular çıkıyor. Bizim sporumuzda en çok aranan ve ihtiyaç duyulan şey cesaretli ve hırslı olmak. Bizim sporcularımız da öyle, bu yüzden motor sporlarında geleceğimizin parlak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerinden uzmanı oldukları alanlarda gelişimi desteklemelerini beklediğini aktaran Sofuoğlu, şunları kaydetti:



"Ben de uzmanı olduğum alanda bir yol çizdim ve gençleri yetiştiriyorum. Genç sporcuları Avrupa'da en iyi imkanlarla yarıştırmaya çalışıyorum. Yetenekli gördüğüm sporcuları Bakanlığa anlatıyorum. 'Bu çocukta çok büyük yetenek var, Avrupa'ya götürmemiz lazım.' diyorum. Bakanlık da sahip çıkıyor. Dünyanın en büyük şampiyonalarından birinde bizim yetiştirdiğimiz sporcu, lider durumda dünya şampiyonluğuna gidiyor. Bu da bizim yaptığımız işin başarısını ortaya çıkarıyor."



Toprak Razgatlıoğlu: "Kenan abi bayrağı bize devretti"



Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise yarış kariyerine İzmir'de başladığını ve şu an dünya şampiyonasında yarıştığını anlatarak, "Benim için buraya gelmek çok anlamlı, daha önce burada çok yarışlar yaptım. Şimdi tekrar buradayım. Çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.



Dünya şampiyonasında lider olduğunu kaydeden Razgatlıoğlu, "9 yarışımız var. Umarım 9 yarışın sonunda lider götürdüğümüz yarışları şampiyonlukla taçlandırırız. Yurt dışında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah Türk bayrağımızı bütün yarışlarda dalgalandırırız. Kenan abi bayrağı bize devretti inşallah biz de dünya şampiyonu oluruz." ifadelerini kullandı.



TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım da 16'sı kadın toplam 89 yarışçıyla ikinci ayağına başlanan yarışların 9 sınıfta devam ettiğini söyledi.



Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun da pistte bulunmasından duydukları mutluluğu dile getiren Yıldırım, "Hem klasman dışı yarışıyorlar hem de yarışçılarımıza çizgi gösteriyorlar, hocalık yapıyorlar." diye konuştu.