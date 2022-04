Kenan Sofuoğlu: 'Bu sezon şampiyonalarda favoriyiz'

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, açıklamalarda bulundu.



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sporcularla çalışmaları sürdüren Sofuoğlu, AA muhabirine, sezonun iyi başladığını ve Türk pilotların yarıştıkları her kategoride lider durumda olduklarını belirtti.



Toprak Razgatlıoğlu'nun, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1'inci ayak ikinci yarışının son kısmında lastikleri zorladığı için her iki yarışı üçüncü bitirdiğini anlatan Sofuoğlu, sporcunun Hollanda'da zafer için mücadele vereceğini vurguladı.



Sofuoğlu, Can Öncü'nün de 600 cc'de artık favori haline geldiğine değinerek, "Her iki yarışta lider durumdayken, o da sonlara doğru biraz tecrübe kaybından ötürü bir yarışı üçüncü bitirdi, diğer yarışın ortalarında arıza başladı, son tura gelmeden de motoru bozuldu." şeklinde konuştu.



Bahattin Sofuoğlu'nun ise 600 cc'de bu sezon ilk defa yarışa çıktığını anımsatan Sofuoğlu, Dünya Supersport klasmanında da beklediklerinin üzerinde performans sergilediğini anlattı.



Sofuoğlu, öte yandan pilotların, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağı ABD Grand Prix'sini ilk 5'te bitirdiğini aktararak, yarışları izlerken her sporcunun Türk bayrağıyla lider gitmesinden gurur duyduğunu dile getirdi.



"Toprak'ın en sevdiği pistler şimdi başlıyor"



Bu sezonun başarılı geçeceğini inandığını söyleyen Sofuoğlu, "Daha ilk yarışları yaptık. Toprak'ın en sevdiği pistler şimdi başlıyor. İnşallah bol bol İstiklal Marşı'mızı dinleyeceğimiz güzel zaferlere ulaşacaktır sporcularımız. Biz zaten yarışlar biter bitmez, ramazan demeden oruçlu halde bile antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ona rağmen hiçbir şekilde ara vermeden çalışmalar yapıyoruz çünkü kazanmamız gereken şampiyonluklar var." değerlendirmesinde bulundu.



"Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezon favorisiyiz"



"Sporcuların hepsi motive olmuş durumda, ilk yarışlardan da başarılı döndüler. İnşallah 2022 güzel bir sezon olacak." diyen Sofuoğlu, şunları kaydetti:



"Superbike kategorisinde bu sezon üç iddialı pilot var. Jonathan Rea, Alvaro Bautista ve Toprak. Şu ana kadar zaten her iki yarışta da bu üç pilot podyumdaydı. Toprak için kolay bir sezon olmayacağı gözüküyor ama Toprak en genç ve en dinamik sporcu. Diğer ikisi kariyerlerinin sonlarına doğru gelmiş sporcular. O yüzden benim Toprak'tan beklentim tabii ki bu sezon da şampiyonluğu tekrarlaması."



Diğer yandan Can Öncü'nün de 600 cc'de tecrübeli pilot haline geldiğine dikkati çeken Sofuoğlu, "İnşallah şampiyonluğa oynayacaktır çünkü ilk yarışta gerçekten çok iddialıydı, çok iyi işler çıkarttı. Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezon favorisiyiz, bu net bir şekilde belli." dedi.





