Kenan Sofuoğlu, bisikletini 'motorsuz motosiklete' dönüştüren çocukla buluştu

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, bisikletini "motorsuz motosiklete" dönüştüren 14 yaşındaki Ramazan Can'ı, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistinde ağırladı.



Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan Ramazan Can, eski bisikleti motorsuz motosiklete dönüştürüp motosiklet sahibi olmayı ve Kenan Sofuoğlu ile görüşmeyi istedi.



Ramazan'ın bu hayalini öğrenen Kenan Sofuoğlu, sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine ailesine ulaşıp Ramazan Can'ı Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistine davet etti.



Babası Mehmet Yaşar Can ile piste gelen Ramazan Can, Sofuoğlu ile buluştu.



Ramazan ve babasıyla bir süre sohbet eden Sofuoğlu, kask, elbise ve eldiven giydirdiği Ramazan ile motosiklet kullandı.



İlk kez motosiklete bindiği için heyecanlı olduğu görülen Ramazan'a, Kenan Sofuoğlu ve Yamaha Türkiye tarafından motosiklet, elbise, kask ve eldiven hediye edildi.



Hediye için Sofuoğlu ve Yamaha takımına teşekkür eden Ramazan Can, daha sonra motosikletiyle pistte tur attı.



Ramazan da Kenan Sofuoğlu'na üzerinde "motorsuz motosiklete" çevirdiği bisikleti ve Sofuoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı tablo hediye etti.



- "Beni hayrete düşürdü çünkü motosikleti hemen kullanabildi"



Kenan Sofuoğlu, basın mensuplarına, Ramazan'ın bisikletine yaptığı tasarımı çok beğendiğini söyledi.



"Bisikleti eski görünce aklımdan 'Ramazan'a bisiklet mi alsam?' diye geçirdim." diyen Sofuoğlu, şöyle devam etti:



"Sonrasında dedim ki 'Ramazan'a ulaşalım, Sakarya'ya çağırıp motosiklete bindireyim.' ama sadece bindirmekle kalmayalım, bu kadar hevesli bir çocuk, Yamaha markasına rica ettim, hemen motosikletini gönderdiler. Ramazan'ın haberi yoktu bu arada. Sadece benimle motosiklet kullanmaya gelmişti."



Sofuoğlu, bugüne kadar motosiklete bindirdiği birçok kişinin daha ilk turda çığlıklarla inmek istediğini fakat 2-3 tur atmasına rağmen Ramazan'dan ses çıkmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Üçüncü turda, 'Korkuyor musun hiç?' diye sordum. 'Yok ağabey, devam.' dedi ve tur atmaya devam ettik. Ardından, 'Hiç motosiklet kullandın mı?' dediğimde, 'Hiç kullanmadım.' dedi. İmkanı da yokmuş. Sonra kendisine hediye ettiğim motosikleti çıkardım. Beni de hayrete düşürdü çünkü motosikleti hemen kullanabildi. 'Ara parkurda kullan.' dedim, Ramazan'ı bir anda pistte gördük. Maşallah çok becerikli, soğukkanlı.



Ramazan'ın yaşındaki çocukları burada eğitiyoruz. Onları gelecekte dünya şampiyonalarında yarışabilen sporcular haline getirmek için güzel projelerimiz var. İnşallah ileride Ramazan'ı da bu projeye dahil etmek istiyorum. Tabii bu sene koronavirüs nedeniyle birçok organizasyon iptal edildi ama önümüzdeki yıl inşallah Türkiye'de yapacağım elemelere Ramazan'ı da davet edeceğim. Belki Ramazan çok yetenekli bir çocuktur ve ileride ülkemizi temsil eden bir sporcu da olabilir. Bugün onun bir hayalini gerçekleştirdik."



- "Motosikletimin olmasını istiyordum ve oldu"



Ramazan Can ise küçüklüğünden beri motosiklete binmeyi çok istediğini belirterek, daha sonra aklına böyle bir fikir geldiğini ve harekete geçtiğini anlattı.



Kenan Sofuoğlu ile motosiklet kullandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ramazan, "Onunla motora binmeyi hayal etmiştim. Hayallerim gerçekleşti. Hiç de korkmadım. Motosikletimin olmasını istiyordum ve oldu. Kenan ağabeye çok teşekkür ederim." diye konuştu.



- "Oğlum Kenan ağabeyinin izinden gidiyor"



Baba Mehmet Yaşar Can, oğlunun hayalini gerçekleştirdiği için Sofuoğlu'na teşekkür etti.



Oğlunun heyecandan uyuyamadığını aktaran Can, "Hatta rüya bile görüyordu. Kenan Bey'in bizi Trabzon'dan buraya davet etmesine çok sevindik. Ramazan'a motosiklet sürdürmesi ayrı bir duygu. Çok sevinçliyim, sebep olanlardan Allah razı olsun. Kenan Bey, Ramazan gibi gençleri burada eğitiyor, ülkemizin böyle insanlara ihtiyacı var. Böyle şampiyonlara sahip çıkılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.



Can, oğlunun "Kenan ağabeyi"nin izinden gittiğini belirterek, "Çok başarılı, elektrik, elektronik hastası da bir çocuk. Bir şey buldu mu hemen onu tamir ediyor, atmıyor. Tehlikeli bir spor ama ülkemize faydalı biri olacaksa motosiklet sporcusu olmasını istiyorum. Kenan Bey'in yolunda gitmek güzel bir şey. İnşallah kaza bela olmadan onun gibi bir sporcu olur. O konuda yardımlarını da bekliyoruz." diye konuştu.