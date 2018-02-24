Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ilk yarışının sıralama turlarını 3. sırada tamamladıTürkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamada, Avustralya'nın 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde yapılacak şampiyonanın açılış yarışına Sofuoğlu, 1.33.540'lık tur zamanıyla 3. sıradan başlayacak.Şampiyonada 5 kez mutlu sona ulaşan Kawasaki Pucetti adına yarışan milli sporcu, yarın sabah TSİ 05.30'da piste çıkacak.Kariyerinin 20. yılında 6. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Kenan Sofuoğlu, şampiyonada bugüne kadar 124 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti.