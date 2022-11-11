Kenan Sipahi: 'Sırbistan maçı bizim için bir final'

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Kenan Sipahi, 86-52'lik Belçika galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tehlikeli bir takım olduklarını söyleyen Sipahi, "Bütün hafta iyi çalıştık. Zaten yetenekli bir kadroyuz, sadece birlikte oynamayı bildik. Savunmada çok iyi adam paylaştık ve iyi yüzdeli skor ürettik. Çok farklı oyunculara sahibiz. Hem penetre edebilen hem savunma yapabilen, sırt dönük oynayabilen oyuncularımız da var. Melih gibi Avrupa'nın en iyi şutörlerinden birine sahibiz. Tehlikeli bir takımız, bu tarz galibiyetleri daha fazla elde edebiliriz." dedi.



Sırbistan maçının kendileri adına bir final olacağını söyleyen Sipahi, "Sırbistan deplasmanı daha zor olacak. Bir final final maçına çıkacağız. Orada çok kuvvetli bir atmosfer var. Biz bugün yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmaya çalışacağız ve inşallah kazanacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ