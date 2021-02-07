Kenan Sipahi: 'Önemli bir galibiyet aldık'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Kenan Sipahi, Ailağa Petkimspor'u 80-67 yendikleri maçın ardından konuştu.



Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Sipahi, "Öncelikle takımımızı tebrik ederim. İyi mücadele ettik. Bu yorucu tempoda çok önemli galibiyet aldık. Bu sezon ligde beklemediğimiz mağlubiyetler aldık ama EuroLeague maçları çok yoğun geçiyor. Takımda biraz yorgun oluyor ama bugün çok büyük özveriyle, rakibimizi de ciddiye alarak, net bir galibiyet aldık. Şimdi Tofaş maçı var, ondan sonra da ara var. Bu ara öncesini galibiyetle tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



