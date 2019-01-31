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Kenan Özer Gazişehir Gaziantep'te!

Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü'le yollarını ayıran Kenan Özer ile anlaştı.

Kaynak: AA
Kenan Özer Gazişehir Gaziantep'te!
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31 Ocak 2019 13:32
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Kenan Özer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.



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