Kenan Özer: "Barajı yanlış kurdular"

Kenan Özer, takımı Gaziantep FK'nın Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kenan Özer: 'Barajı yanlış kurdular'
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19 Aralık 2020 21:35
Gaziantep-Fenerbahçe maçında kapanışı yapan Kenan Özer, maç sonunda açıklamalarda bulundu. 

Kenan Özer maç sonu açıklamasında; "Çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye karşı 3-1'le galip gelmek kolay değil. Kaliteli kadroları var. Güzel maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti. Baraj sanki yanlış kurulmuş gibiydi. Güray vuracak diye herhalde öyle durdular. Benim vuracağım taraftaki oyuncu kısaydı." dedi.


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