Kenan koçak: 'Stefan Kuntz yapmacık biri değil'

A Milli Futbol Takımının yardımcı antrenörü Kenan Koçak , 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçlarda milli futbolcuların kalitesine güvendiklerini söyledi.



Kenan Koçak, ay-yıldızlı ekibin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Milli takımdaki atmosferin çok iyi olduğunu belirten Kenan Koçak, "Futbolcular çok motive olmuş durumdalar. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyoruz. Ofansif ve defansif anlamda galibiyet için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah hedefimize ulaşırız." dedi.



Koçak, milli takımdaki olumlu havanın nasıl oluştuğuyla ilgili soruya, "Saygı her şeyin temelidir. Oyuncularımızın hepsi değerli, kariyerli. Hepsiyle birebir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Aynı hedefin peşindeyiz. Bunun da sonucunda iyi bir atmosfer yakaladık." yanıtını verdi.



Koçak, teknik direktör Stefan Kuntz'un iletişim yeteneği çok yüksek birisi olduğunu dile getirerek, "Ben yaklaşık 20 yıl önce onun oyuncusuydum. İlk defa teknik ekipte birlikte çalışıyoruz. Herkesi geminin içine almayı isteyen, pozitif düşünen, pozitif hareket eden bir insan. Bunu da takıma yansıtmaya çalışıyor. İnşallah bu havayı galibiyetlerle süsler ve hedefimize ulaşırız. Stefan hocanın içi ve dışı bir. Burada nasıl görüyorsanız içeride de aynısı. Herhangi bir yapmacık huyu ve karakteri yok." şeklinde görüş belirtti.





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