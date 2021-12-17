Kenan Koçak, Fenerbahçe'ye yaklaşıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği tartışılırken, arayışlar tam gaz devam ediyor. Pazar günü Beşiktaş'la oynanacak maçın sonucuna bakmaksızın Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması beklenirken, Bilic'in yanı sıra sürpriz bir şekilde A Milli Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak gündeme alındı.



40 yaşındaki futbol adamıyla tanışıklığı olan başkan Ali Koç'un teklif götürdüğü öğrenildi.



TFF ile 3 yıl sözleşme imzalayan Koçak da teklife sıcak bakıyor. Türk teknik direktör, Milli Takım'ı bırakırsa federasyona tazminat ödeyecek.



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Koçak, teknik adamlık kariyerinin tamamını Almanya'da geçirdi. VfR Mannheim'da hocalığa başlayan genç çalıştırıcı, oradan 3. Lig takımı Waldhof Mannheim'a geçiş yaptı. Başarılı bir grafiğin ardından Bundesliga 2'de Sandhausen'den teklif alarak iki yıl teknik direktörlük görevinde bulundu. Son olarak ise Hannover 96'nın iki sezon hocalığını yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, eylül ayında Kuntz'un yardımcısı olarak Türkiye Milli Takımı'nın antrenörü oldu.





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