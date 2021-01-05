Kenan Karaman Paderborn'dan 3 puanı aldı

Türkiye'de transferin gözde ismi Kenan Karaman, Düsseldorf'un Paderborn'u 2-1 yendiği maçta 1 gol 1 asistle oynayarak maçın yıldızı oldu.

, Fotoğraf; AA
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Kenan Karaman Paderborn'dan 3 puanı aldı
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05 Ocak 2021 00:35
Transfer döneminde ismi üç büyük takımla anılan Kenan Karaman, Düsseldorf formasıyla çıktığı maçın yıldızı oldu.

Bundesliga II'de Düsseldorf forması giyen Karaman, Paderborn'u konuk ettikleri maça ilk 11'de çıktı. Karaman, 22. dakikada Peterson'un attığı golün asistini yaparken 55. dakikada ise fileleri havalandırarak takımını 2-0 öne geçirdi. 79. dakikada ise Paderborn'dan Führich'in skoru değiştirdiği maçı Düsseldorf 2-1 kazanarak galibiyeti elde etti.

Yeniden Bundesliga'ya yükselmeye çalışan Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu Kenan Karaman, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol 2 asist üretti.



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