Kenan Karaman: "Kimsenin şüphesi olmasın"

A Milli Takımımızın Cebelitarık galibiyetinde ağları sarsan Kenan Karaman konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Kenan Karaman: 'Kimsenin şüphesi olmasın'
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04 Eylül 2021 23:55
A Milli Takımımızda Kenan Karaman, Cebelitarık'ı 3-0 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Zor bir maça çıktıklarını söyleyen Kenan, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakiplerimiz burada zorlandı hep. Maçın uzun bir süre 0-0 gideceğini biliyorduk. Penaltı kaçırdık ama pes etmedik. Zor bir zeminde oynadık. Suni çim, alışık değiliz. İkinci yarı daha düzgün oynamaya çalıştık, oyunu genişlettik. Böyle rakibi daha çok bozduk ve golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na katılmak için iddialı olduklarını söyleyen milli oyuncu, "Kimsenin şüphesi olmasın, EURO2020 en çok bizi üzdü, kendimizi çok sorguladık. Bu kadro buraya kadar getirdi, bu da unutulmasın. Tüm turnuvalara katılmak istiyoruz. Sadece önümüze bakarak başarılar kazanabiliriz. Hollanda maçına da iyi hazırlanacağız. Herkes arkamızda dursun. Umutluyuz bu takımdan. Güçlü bir kadromuz var. Bunu Hollanda maçında da göstereceğiz." dedi.


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