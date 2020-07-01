Kenan Karaman için Galatasaray da devrede

Forvet arayışlarını Kenan Karaman üzerinde yoğunlaştıran Fenerbahçe'ye, Galatasaray rakip oldu. Ancak teklifi daha cazip olan ve oyuncuyu yakın markaja alan Sarı-Lacivertliler yarışta avantajlı gözüküyor.

Haber; Takvim
Kenan Karaman için Galatasaray da devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2020 10:18
Yeni sezona çok daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe bir süredir Fortuna Düsseldorf'da forma giyen mili forvet Kenan Karaman ile yakın temas halindeydi. Ancak gelen son bilgilere göre bu yarışa Sarı-Lacivertli kulübün ezeli rakibi Galatasaray da katılmış durumda.

GALATASARAY DA DEVREDE

Kenan Karaman ile daha önce temasa geçmiş olan Fenerbahçe, G.Saray'ın bu hamlesinin ardından oyuncuyu yakın markaja almış durumda. Gelen bilgilere göre F.Bahçe'nin teklifi daha cazip.

HER ANA FİYAT ARTABİLİR

Ancak Galataray'ın her an teklifini artırma ihtimali de Fenerli kurmaylar tarafından göz önünde tutuluyor. Son durumda F.Bahçe'nin bu transfer yarışında daha avantajlı olduğu gözüküyor.

FENER 1 AYDIR TEMAS HALİNDE

Kenan, takımı Fortuna Düsseldorf küme düştüğü için 2 milyon Euro'ya serbest kalabiliyor. Bunu fırsat bilen Sarı- Lacivertliler 1 ay önce oyuncunun menajeri ile temasa geçmişti. Kenan Karaman'ın sözleşmesinde "Düseldorf küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi var.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için