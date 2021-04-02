Kenan Karaman için açıklama: Pozitif

Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kenan Karaman için açıklama: Pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2021 13:09
Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Kenan Karaman'ın rahatsızlığının hafif geçeceğini umuyoruz ve acil şifalar diliyoruz. Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.