Kenan Karaman: "Gerçek performansımı göstereceğim"

Beşiktaş'ta Kenan Karaman, 1-0 kazandıkları Altay mücadelesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kenan Karaman: 'Gerçek performansımı göstereceğim'
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19 Şubat 2022 21:37
Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman, Altay karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Kenan, "Takımı tebrik ederim, çok güzel bir maç çıkardık. 3 maçtır kazanamıyorduk, Çok baskılı oynadık, ben de performansımı golle süslemek isterdim. Kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Ne zaman patlama yapacaksın?" sorusu yönetilen milli futbolcu, "Bir alışma dönemim oldu. İlk 6 ay mental olarak da. Ama ben çok çalışan bir oyuncuyum. Kendimi çok iyi hazırladım. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Milli takımda yaptıklarım da ortada. İnşallah Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini kullandı.



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