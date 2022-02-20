Kenan Karaman: 'Gerçek performansımı göstereceğim'

Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman, Altay karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Kenan, "Takımı tebrik ederim, çok güzel bir maç çıkardık. 3 maçtır kazanamıyorduk, Çok baskılı oynadık, ben de performansımı golle süslemek isterdim. Kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"Ne zaman patlama yapacaksın?" sorusu yönetilen milli futbolcu, "Bir alışma dönemim oldu. İlk 6 ay mental olarak da. Ama ben çok çalışan bir oyuncuyum. Kendimi çok iyi hazırladım. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Milli takımda yaptıklarım da ortada. İnşallah Beşiktaş taraftarına gerçek performansımı göstereceğim" sözlerini kullandı.







