AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
017 12 21
KALDI

Kenan Karaman: "EURO 2020'de gruptan çıkacağız"

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Kenan Karaman, Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Kenan Karaman: 'EURO 2020'de gruptan çıkacağız'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Kenan Karaman, Antalya'ya geldi.

Sezonu Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta geçiren Kenan Karaman, "Sezon iyi geçti. Takım olarak hedeflerimize ulaşamadık. Bundesliga'ya çıkmak istiyorduk ama maalesef olmadı. İyi bir sezon geçirdim, şimdi milli takıma odaklanıyorum. Şansımız çok büyük diye düşünüyorum. Mart ayında çok iyi maçlar çıkardık. İnşallah bu performansı Avrupa Şampiyonası'nda da göstereceğiz ve gruptan çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kenan, Düsseldorf ile sözleşmesinin bitmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Milli takım odaklıyım, sözleşmemi kafama takmıyorum." dedi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Okay Yokuşlu: "Transferi değil, EURO 2020'yi düşünüyorum"
Enes Ünal: "Cenk Tosun yok ama birçok forvet var"
Kenan Karaman: "EURO 2020'de gruptan çıkacağız"
Ozan Kabak: "Van Dijk, Türkleri seviyor! Klopp başarılar diledi"
Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takım'a güveniyor
Merih Demiral: "İtalyanlara, Burak ağabeyi izletiyorum"
Orkun Kökçü: "Transferi babama bıraktım, hayalim Euro 2020"
Galler'in EURO 2020 aday kadrosu belli oldu
Kaan Ayhan: "Grup lideri olmak istiyoruz!"
Mert Müldür: "İtalya'nın kanatlarını iyi tanıyorum!"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play