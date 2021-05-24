Kenan Karaman: 'EURO 2020'de gruptan çıkacağız'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Kenan Karaman, Antalya'ya geldi.



Sezonu Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta geçiren Kenan Karaman, "Sezon iyi geçti. Takım olarak hedeflerimize ulaşamadık. Bundesliga'ya çıkmak istiyorduk ama maalesef olmadı. İyi bir sezon geçirdim, şimdi milli takıma odaklanıyorum. Şansımız çok büyük diye düşünüyorum. Mart ayında çok iyi maçlar çıkardık. İnşallah bu performansı Avrupa Şampiyonası'nda da göstereceğiz ve gruptan çıkacağız." ifadesini kullandı.



Kenan, Düsseldorf ile sözleşmesinin bitmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Milli takım odaklıyım, sözleşmemi kafama takmıyorum." dedi.



