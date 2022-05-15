Kenan Karaman: 'Çok iyi karakter gösterdik'

Beşiktaş'ta forma giyen Kenan Karaman, 2-0 kazanılan Göztepe maçını değerlendirdi.



Milli futbolcunun sözleri şu şekilde:



"Çok zor maçtı. Arkadaşlarımı tebrik ederim. 9 kişi sahada olmak hiç kolay değil. Çok iyi karakter gösterdik. Kırmızı kartlar ani oldu. 2-0 önde olmamız bizi rahatlattı. Goller olmasa, çok daha zor olabilirdi. İnşallah seneye çok daha iyi Beşiktaş olacak seneye. Hoca, beni sağda geriye dönük değerlendirmek istedi. Oynamaya hazır olmak lazım. Ben de hazırım."





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