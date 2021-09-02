Kenan Karaman: 'Biraz daha akıllı olmamız lazım'

A Milli Takımımızın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı maçın sonrasında Kenan Karaman konuştu.



Maçı 2-0 bitirmeleri gerektiğini söyleyen Kenan, "Topuğumda ağrı vardı. Birkaç haftadır vardı. Risk almak istemedim. Kenara işaret ettim. Hocalar beni değiştirdi. 3 puan alsaydık bizim için çok iyi olacaktı. Diğer maç berabere bitmiş. Biraz daha akıllı olmamız lazım. Böyle maçlarda hele hele, 2-0 öndeyiz ama 2-2 bitiyor. Daha akıllı olmamız lazım. Son dakikalarda zamanı iyi kullanmamız lazım. Yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlardan galibiyetle ayrılırız." dedi.



Geriye çekilmelerinin yanlış olduğunu söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Bence çok daha ileride daha fazla baskı yapabilirdik. Biraz 2-0'dan sonra geriye çekildik. Ancak bence şanslarımız da vardı, 3-4'ü bulabilirdik. Maalesef bulamadık. Çabuk diğer maça konsantre olmamız lazım şimdi." ifadelerini kullandı.



