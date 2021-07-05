'Kenan Karaman, Beşiktaş ile ön sözleşme imzaladı'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre

Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu., bŞu anda Türkiye'de tatilde olan ve bonservisi elinde olanöğrenildi.Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2. Lig'de Fortuna Düsseldorf forması giyen başarılı oyuncu, 29 maçta 2 bin 250 dakika sahada kalma başarısı gösterdi. Kenan Karaman bu süre içinde 7 gol, 2 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Bundesliga'da da 102 maça çıkan milli oyuncu 13 gol attı. Kenan Karman, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre Kenan'ın piyasa değeri 2.5 milyon euro.