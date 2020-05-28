Schalke 04'e karşı Fortuna Düsseldorf'un galibiyet golünü atan ve son 5 lig maçında 5. golünü filelere gönderen Kenan Karaman, Bayern Münih'e de meydan okudu.
Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Kenan Karaman, "Schalke'ye karşı taş gibi oynadık. Kendimizi iyi hissediyoruz, mutluyuz. Çünkü, çabalarımız sonunda meyve vermeye başladı. Soyunma odasında da takım arkadaşlarım da maçtan önce bu şekilde konuştu. Çok emek verdiğimizi ve artık hediyesini almanın vaktinin geldiğini söyledik. Bu maçı kazandığımız için de çok mutluyuz." dedi.
1-0 geriye düşüp kazanmaları hakkında da konuşan Kenan, "Genelde öne geçen ve ardından gol yiyen taraf biz olurduk. Bugün kalemizi gole kapatmak istiyorduk. Ancak, geriye düştük. Ardından oynamaya devam ettik, birarada kaldık ve bastırmaya başladık. Sonrasında, arka arkaya golleri bulduk." ifadelerini kullandı.
"BU TAKIMI LİGDE TUTMAK İSTİYORUZ"
Kendi attığı golü değerlendiren Milli forvet, "Aslında kolay bir goldü. Sadece doğru yerde durdum. En iyi form durumumu yakaladığımı söyleyemem. Bir rahatsızlığım vardı ama sahaya çıkabilecek durumdaydım. Takımıma elimden geldiğince yardımcı olmak istedim. Bu takımı Bundesliga'da tutmak istiyoruz. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz." açıklamasını yaptı.
"BAYERN, TEDİRGİN OLMUŞTUR"
Gelecek hafta oynayacakları Bayern Münih maçı hakkında gelen soruya Kenan Karaman, "Bayern Münih, Borussia Dortmund'a karşı harika bir futbol oynadı. Bize karşı da favori olacaklar. Ancak, bugün oynadığımız futbol sonrası Bayern Münih biraz olsun tedirgin olmuştur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Kenan Karaman, "Schalke'ye karşı taş gibi oynadık. Kendimizi iyi hissediyoruz, mutluyuz. Çünkü, çabalarımız sonunda meyve vermeye başladı. Soyunma odasında da takım arkadaşlarım da maçtan önce bu şekilde konuştu. Çok emek verdiğimizi ve artık hediyesini almanın vaktinin geldiğini söyledik. Bu maçı kazandığımız için de çok mutluyuz." dedi.
1-0 geriye düşüp kazanmaları hakkında da konuşan Kenan, "Genelde öne geçen ve ardından gol yiyen taraf biz olurduk. Bugün kalemizi gole kapatmak istiyorduk. Ancak, geriye düştük. Ardından oynamaya devam ettik, birarada kaldık ve bastırmaya başladık. Sonrasında, arka arkaya golleri bulduk." ifadelerini kullandı.
"BU TAKIMI LİGDE TUTMAK İSTİYORUZ"
Kendi attığı golü değerlendiren Milli forvet, "Aslında kolay bir goldü. Sadece doğru yerde durdum. En iyi form durumumu yakaladığımı söyleyemem. Bir rahatsızlığım vardı ama sahaya çıkabilecek durumdaydım. Takımıma elimden geldiğince yardımcı olmak istedim. Bu takımı Bundesliga'da tutmak istiyoruz. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz." açıklamasını yaptı.
"BAYERN, TEDİRGİN OLMUŞTUR"
Gelecek hafta oynayacakları Bayern Münih maçı hakkında gelen soruya Kenan Karaman, "Bayern Münih, Borussia Dortmund'a karşı harika bir futbol oynadı. Bize karşı da favori olacaklar. Ancak, bugün oynadığımız futbol sonrası Bayern Münih biraz olsun tedirgin olmuştur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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