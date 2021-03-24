Kenan Karaman: 'Alan bıraktıklarını biliyorduk'

A Milli Takımımızda Kenan Karaman, Hollanda'yı 4-2 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.



Hollanda'yı iyi analiz ettiklerini belirten Kenan, "Çok güzel bir gece oldu. Hem bizim, hem ülkemiz adına. Çok sevindirici bir başlangıç. Hoca bizi Hollanda'ya iyi hazırladı. Beklerinin ofansif olduğunu, kanatlardan geleceklerini biliyorduk. Defansa yardım etmemiz gerekiyordu. Ofansta çok alan bıraktıklarını biliyorduk. Değerlendirdik bunu. Çok güzel başlangıç oldu. Bugün tabii ki çok mutluyuz. Maçlar üst üste. Önümüzde Norveç maçı var. Ona odaklanacağız. Bugün biraz sevinebiliriz. İyi oynadık. 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.



