Kena: Bridge of Spirits için kötü haber geldi!

Bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen aksiyon macera oyunu Kena: Bridge of Spirits, 2021 yılına ertelendi. Ertelenmenin nedeni olarak ise pandeminin getirdiği negatif etkiler olarak açıklandı.



Kena: Bridge of Spirits 2021'e ertelendi!



Bu yılın en beklenen aksiyon macera oyunlarından biri olan Kena'nın ertelenmesi, oyunun hayranlarını üzse de, geliştiricilerin daha kaliteli ve bitmiş bir oyunla karşımıza çıkmaları biz oyuncuları sevindiren bir etki olur.



Ertelenmenin nedeni ise, oyuna büyük beğeni geldiğini gören geliştirici ekip Ember Lab, bu tepkilerin ilham kaynağı olduğunu ve pandeminin oyun gelişimine negatif etki ettiğini, bu nedenle de erteleme kararı aldıklarını açıkladı.



Ember Lab, oyunun 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sunmayı planladıklarını da açıkladı. Kena; PlayStation 4, PlayStation 5 ve Epic Games aracılığı ile PC platformunda satışa sunulacak.



Kaynak: shiftdelete.net



