Kemzura: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 78-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Kemzura, yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen gibi sert bir takıma karşı aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.



Rakiplerinin zaman zaman iyi savunma yaptığını bildiren Kemzura, şunları kaydetti:



"Oyuncularım karakter sergiledi. Bazı eşleşmelerde fizik kalitemizi ortaya koyduk. Doğru oyunlar oynayıp, önde kalmayı sürdürdük ve savunmamızı yükselterek kazandık. Maçın son bölümünde kritik zamanlarda sayılar ürettik. Herkes bu galibiyetin bir parçası oldu. Birçok yerde doğru kararları verdik. Dorukhan için çok memnunum, çok iyi oynadı. Genç oyuncumuz Canberk Kuş da çok iyi oynadı. Kendrick Ray alışkın olduğumuz sayıları üretmedi ama sistemin bir parçası oldu bu kez. Bazen 6 sayı da çok değerlidir. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, oyuncularımla gurur duyuyorum."



Ligde eksik maçlarını tamamlayan Aliağa Petkimspor, 7 galibiyet ve 12 yenilgi aldığı 19 haftalık periyodu 26 puan ve averajla 10. sırada geçti.



İzmir temsilcisi 7 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk ettikten sonra 10 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.



