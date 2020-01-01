Kemp: "Michael Jordan'ın tek yaptığı şey, kazanmaktı"

Eski NBA yıldızı Shawn Kemp, tüm zamanların en iyisi tartışmasında, tarafını Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan yana seçti.



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra bile, herkesin gözünde G.O.A.T. seviyesine ulaşabilmiş değil.



"The Dab Roast" isimli podcast'te, kariyerinde altı kez All-Star seçilmiş olan Kemp konuk oldu ve SuperSonics'in eski atletik uzunu, LeBron'un Jordan'la basketbolun büyük hiyerarşiside neden asla eşleşemeyeceğine inandığını açıkladı:



"Michael Jordan diyeceğim. Bence LeBron James harika işler başardı, ancak Michael Jordan'ın yaptığı tek şey kazanmaktı. Benim gibi çok iyi olup, bir şampiyonluk kazanmamış oyuncular da var, iyi oyuncular olup, etrafında da iyi bir takım bulunan ve şampiyonluk kazandığını gördüğüm adamlar da var. Ve Michael Jordan'a baktığımda, Bulls'da oynamıştı ve yanında Scottie Pippen vardı. Ama Michael orada olmadan Bulls şampiyonluğu kazanamazdı. Michael Jordan sayesinde olmuştu."



