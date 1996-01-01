Kemp: "Lakers beni yurt dışına yollar diye, onlara gitmedim!"

Eski NBA All-Star'ı Shawn Kemp, Los Angeles Lakers'ın 1989 NBA Draftı'nda kendisini seçmek istediği zamandan bir anısını paylaştı.



Kemp, 1990'larda Seattle SuperSonics'te Gary Payton ile sert bir ikili oluşturarak, izlemesi en eğlenceli oyunculardan biri olarak sahneye çıkmıştı.



Kemp, SuperSonics'e gitmeden önce Lakers'ın kendisini almaya çalıştığını, ancak Lakers'ın onu denizaşırı ülkelere gönderebileceğini anladıktan sonra diğer NBA takımlarını ziyaret etmeye başladığını anlattı.



Kemp, The Players' Tribune'un 'Knuckleheads Podcast'inde Darius Miles ve Quentin Richardson ile konuştuğu sırada, hikayeyi şu şekilde anlattı:



"Magic beni bazı menajerlerle buluşturmuştu. Trinity Valley'den (Bölge üniversitesi) ayrılmış ve LA'e taşınmıştım. Lakers beni aylarca Los Angeles'ta saklıyordu. Ancak o yıl Lakers şampiyonluğu kazanmıştı. Ben de, beni denizaşırı ülkelere gönderebilirler diye düşünmüştüm.



Draft'tan dört gün önceydi ve ben diğer ekipleri ziyaret etmeye başladmıştım. Sadece dört veya beş takımı ziyaret etmiştim. Seattle, ziyaret ettiğim ilk takımdı. Seattle'a gidip onlar için oynamamın sebebi, siyahi bir koçları olmasıydı ve onun bana yardım edebileceğini ve benimle birden fazla şekilde ilişki kurabileceğini düşünmemdi."



Kemp, SuperSonics ile 1996'da NBA Finalleri'ne yükselmiş ve lige, vurduğu vahşi smaçlarla adını uzun yıllar unutulmaz bir oyuncu olarak kazımıştı. Ancak, Magic Johnson, James Worthy ve Byron Scott ile birlikte LA Lakers ekibinin bir üyesi olsaydı, neler başarabileceği artık sadece tahminlerden ibaret.



Kemp, NBA'de oynadığı 1051 kariyer maçında 14.6 sayı ve 8.4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.



