Kemerburgaz'da sorun çözüldü

Galatasaray'da büyük keşmekeş olan Kemerburgaz arazisi sorununda büyük bir aşama kaydedildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kemerburgaz'da sorun çözüldü
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27 Mart 2021 12:38
Galatasaray'da büyük keşmekeş olan Kemerburgaz arazisi sorununda büyük bir aşama kaydedildi.

Buna göre Cimbom, arazi içinde madencilik işleri yapan firmanın ruhsatının iptal ettirecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Türk Telekom Stadı'na yakın Kemerburgaz'a taşınması yönündeki son engel de kalkmış olacak. 



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