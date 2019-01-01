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Kemba'nın bu gece oynaması "şüpheli"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker'ın, geçtiğimiz Cuma Denver Nuggets'a karşı Pepsi Center'da oynadığı maçta geçirdiği sakatlığın, bir boyun burkulması olduğu ortaya çıktı.

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker'ın, geçtiğimiz Cuma Denver Nuggets'a karşı Pepsi Center'da oynadığı maçta geçirdiği sakatlığın, bir boyun burkulması olduğu ortaya çıktı.

Celtics koçu Brad Stevens, bu gece Walker'ın Sacramento Kings'e karşı oynaması olasılığını dışlamak istemedi:

"Açıkçası, Denver doktorlarıyla bir dizi tedaviden geçtikten sonra, dün geri döndüğünde de de bizim doktorlarımızla bir dizi şeyler yaptılar. Bu yüzden, herhangi bir şey ortaya çıkması durumunda izlenmeye devam ediyor. Kendisini iyi hissediyor. Geçen gün gördüklerimizle karşılaştırdığımızda, bu küçük bir mucize. Ancak burkulma sonrası sırtında ve boynunda biraz ağrı var."

Stevens, takımın Walker'ın bu geceki Kings maçında oynama durumunun halen şüpheli olduğunu, ancak oynama şansı da olduğunu söyledi. Stevens, Kemba'nın geçtiğimiz gün egzersiz yapmadığını ve egzersiz bisikletinde ve takımın antrenman tesisindeki ağırlık odasında çalışma yaptığını ekledi.


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