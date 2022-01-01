Kemba Walker, sezon sonuna dek yok!

New York Knicks guardı Kemba Walker'ın, takımıyla sezon bitimine dek kadro dışı kalması üzerine anlaşmaya vardığı bildirildi.



Bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Walker'ın, menajeri Jeff Schwartz ve Knicks yönetimiyle takas senaryoları üzerinde çalışacağı belirtildi.



Walker, geçtiğimiz yaz Knicks ile iki yıllık bir anlaşma imzalamıştı.



Koç Tom Thibodeau, Walker'ı takımın ilk 18 maçında 11.7 sayı ortalaması tutturması sonrası, Kasım ayı ortasında Knicks rotasyonundan çıkarmıştı. Walker, takımın sakatlıklar ve KOVID-19'dan ötürü oyuncu eksikliği yaşamasının ardından Aralık ayında geri dönmüştü.



Walker, Ocak ayında diz ağrısı şikayetiyle Knicks kadrosunda sabit bir yer bulmakta zorlanmıştı.



