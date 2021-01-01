Kemba Walker, dönüşünü aceleye getirmiyor

Boston Celtics'in yıldızı Kemba Walker, iyileşme sürecinde işleri ağırdan aldığını belirtti.



Lig genelinde ertelemelere neden olmaya devam eden son koronavirüs vakaları nedeniyle Celtics, yaklaşık bir haftadır maç oynamıyor.



Walker ise takıma katkı vermek istese de, ancak şimdilik dönüşünü aceleye getirmiyor:



"Kesinlikle kendim için en iyi kararı vereceğim, ama dürüst olmak gerekirse şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Son kez bubble'dan önceki zamanda kendimi gerçekten iyi hissettiğimi söylediğimi biliyorum, ki öyleydi. Ama aradaki zamanlama benim için pek faydalı olmadı.



Şimdi, ağırdan alma şansım oldu. Daha ilk günden rehabilitasyonuma dört kolla sarıldım. Sağlıklı olmak istedim ve sağlıklı kalmak da istiyorum. Herhangi bir aksaklık yaşamamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani planım bu yönde. Ne zaman kendimi iyi hissedersem ya da zihinsel olarak sahaya çıkma konusunda rahat olursam, o zaman çıkacağım."



