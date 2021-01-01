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Kemba ve Celtics, bu yaz "yolları ayırmaya çalışacaklar"

Boston Celtics ve Kemba Walker'ın bu yaz yolları ayırma konusunda karşılıklı bir şekilde istekli oldukları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics ve Kemba Walker'ın bu yaz yolları ayırma konusunda karşılıklı bir şekilde istekli oldukları iddia edildi.

Bleacher Report'tan Farbod Esnaashari'ye göre, Walker ve Boston bu yaz yolları ayırmaya çalışacaklar:

"Walker'a yakın bir kaynak, Boston'ın kendisini takas etme çabalarından ötürü incindiğini ve bunun Ainge ile arasındaki ilişkisinde bir çatlak oluşturduğunu söyledi. Takım arkadaşlarıyla harika bir ilişkisi bulunan Walker, Tatum ile Brown için veteran bir akıl hocası olmayı dört gözle beklemiş olsa da, Walker ve takım ofisi için aynı şey söylenemez. Artık istendiğini hissetmiyor."

2021-22 sezonunda 36 milyon dolar kazanmaya hazırlanan All-Star oyuncu, çeşitli sakatlık sorunları nedeniyle normal sezonda 29 maçı ve playoffların da son iki maçını kaçırmıştı.


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