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Kemba, rotasyon dışı kalması sonrası ilk kez konuştu!

New York Knicks point guardı Kemba Walker, Knicks rotasyonunun dışında bırakılma kararı sonrası ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks point guardı Kemba Walker, Knicks rotasyonunun dışında bırakılma kararı sonrası ilk kez konuştu.

Koç Tom Thibodeau kısa süre önce Walker'ı, savunmadaki yetersizliği nedeniyle Knicks rotasyonundan çıkarmıştı. Walker, kararın verilmesinden bu yana üç maç forma giymemişti ve NYK ekibi de bu maçların hepsini kaybetmişti.

Rotasyondan çıkarıldığından beri ilk kez konuşan Kemba, şunları söyledi:

"Kızgın ya da üzgün olabilirdim, fakat günün sonunda burada bana hayranlıkla bakan bazı genç adamlar var. Onların bu duruma nasıl tepki verdiğimi görmek istediklerinden eminim. Belki bu konuda onlara bir rol modeli olabilirim.

Yani benim için zordu. Ama önemli olan ben değilim. Ben her zaman takıma öncelik veren bir adam olmuşumdur. Birlikte oynadığım herkese sorabilirsiniz. Takım arkadaşlarımın yanında bulunmayı çok seviyorum ve zamanım sona erene dek onları destekleyeceğim."

Bu sezon oynadığı 18 maçta Walker, 11.7 sayı, 2.6 ribaund, 3.1 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


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