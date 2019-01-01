Kemba: "Raptors'a, 7. maçta bir karşılık vereceğimizden eminim"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, Boston ekibinin, Toronto Raptors'a karşı oynadıkları playoff serisinin 7. maçına hazır olacağına emin olduğunu söyledi.



Doğu Konferansı yarı final serisinde oynadıkları altı maçta Celtics, Raptors'a bir nakavt vuruşu yapma konusunda ikinci kez başarısız oldu.



Ancak Toronto'nun dün akşam 6. maçta Boston'a karşı 125-122 iki uzatma periyodunda aldığı galibiyetin ardından Kemba, kendisinin ve takım arkadaşlarının, bu Cuma gecesi seriyi tamamlamak için gereken özelliklere sahip olduklarından emin olduğunu belirtti:



"Neden olmayayım? Biz harika oyuncularız. Gerçekten rekabetçiyiz. Bu, iyi savaştığımız zorlu bir maçtı. Vazgeçebilirdik. Ama vazgeçmedik. Tüm maç boyunca ve iki uzatmada da, ortaya başarılı pozisyonlar koyduk."



"Takımıma güveniyorum. İyi adamlardan oluşan bir grubumuz var ve birbirimizle basketbol oynamayı ve birbirimizi daha iyi hale getirmeyi seviyoruz. Karşılık vereceğimizi biliyorum. Çıkacağız ve tekrar sıkı bir oyun ortaya koyacağız."



"Onlar da sert bir grup. Büyük pozisyonlar ortaya koyuyorlar. Büyük şutlar sokuyorlar. Son şampiyon onlar. Her seferinde, bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi, sadece daha iyi olmalıyız. Bir yolunu bulmalıyız."



