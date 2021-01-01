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Kemba OKC'den ayrıldı, New York Knicks'e gidecek!

Oklahoma City Thunder'ın kontratını ödeyip serbest bırakma kararı aldığı Kemba Walker'ın, New York Knicks ile sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder'ın kontratını ödeyip serbest bırakma kararı aldığı Kemba Walker'ın, New York Knicks ile sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.

Kemba, 2019'da Boston Celtics ile imzaladığı dört yıllığı 140.8 milyon dolarlık anlaşmanın iki yılını doldurmuştu ve önümüzdeki iki sezonda 73 milyon dolar alacağı bulunuyor.

Son iki sezonda diz sakatlıklarıyla mücadele etmiş olan Walker, önceki sezon Celtics forması giydiği 43 maçta ortalama 31.8 dakika sahada kalarak 19.3 sayı, 4.0 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları tutturmuştu.


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