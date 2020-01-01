Kemba, Ocak ayının ilk haftasına kadar yok!

Boston Celtics, Kemba Walker'ın sol dizine kök hücre enjeksiyonu yapıldığını ve Ocak ayının ilk haftasına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.



Walker'ın bu enjeksiyonu Ekim ayı başlarında çok sayıda uzmanla görüştükten sonra yaptırdığı ve 12 haftalık bir güçlendirme programına alındığı kaydedildi. Celtics, Walker'ın Aralık ayı başlarında saha içi etkinliklerine dönmesinin beklendiğini ve Ocak ayının ilk haftasında ise maçlarda oynamaya uygunluğuna ilişkin bir güncelleme yapılacağını söyledi.



30 yaşındaki Walker, Celtics ile ilk normal sezonunda 20.4 sayı, 4.8 asist ve 3.9 ribaund ortalamaları ile, playofflarda ise 19.6 sayı, 5.1 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları ile oynayarak, Celtics'in altı maçta Miami Heat'e elendiği Doğu Konferansı Finallerine yükselmesine yardımcı olmuştu.



Celtics ayrıca, yeni pivot Tristan Thompson'ın, ekip ile anlaşmadan önce ölü sezondaki bir antrenman sırasında hafif bir hamstring sakatlığı yaşamış olduğunu ve antrenman kampının ilk haftasında limitli kullanılacağını duyurdu.



