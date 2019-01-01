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Kemba, NYC'ye gitmek için 20 milyon dolardan vazgeçmiş!

New York Knicks guardı Kemba Walker'ın, Oklahoma City Thunder ile yaptığı serbest kalma anlaşmasında 20 milyon dolarlık garantili maaşı masada bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks guardı Kemba Walker'ın, Oklahoma City Thunder ile yaptığı serbest kalma anlaşmasında 20 milyon dolarlık garantili maaşı masada bıraktığı bildirildi.

31 yaşındaki Walker'ın 2019'da Boston Celtics ile imzaladığı dört yıllık sözleşmede iki yılı ve kabaca 73.7 milyon dolar alacağı bulunuyordu. Walker, Haziran ayında Al Horford'ı Boston'a takas eden bir paket karşılığında OKC'ye gönderilmişti.

Walker'ın geçen hafta yaptığı serbest kalma görüşmesi üzerine, memleketi New York Knicks ile 16-18 milyon dolar değerinde iki yıllık bir sözleşme yapmayı kabul ettiği bildirilmişti. Bu miktar, Thunder ile bildirilen serbest kalma anlaşmasından birkaç milyon daha az.

Kemba, maç başına %37.2 üçlük isabetiyle 19.3 sayı, 4.9 asist ve 4.0 ribaund ortalamaları ile oynamış, ancak aynı sürede 144 normal sezon maçının 45'ini kaçırmıştı.


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