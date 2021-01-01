Kemba, LeBron'un All-Star yorumlarıyla hemfikir: "Akıllı adamdır!"

Boston Celtics point guardı Kemba Walker, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in All-Star maçıyla ilgili yorumlarına katıldığını söyledi.



LeBron, All-Star Hafta Sonu ile ilgili olarak "ne enerjisi ne de heyecanı" olduğunu söyleyerek, kısa ölü sezondan sonraki yoğun maç takvimi göz önüne alındığında, böyle bir etkinlik düzenlemenin şok edici olduğunu belirtmişti.



Kariyerinde dört kez All-Star seçilmiş olan Kemba, James'e katıldığını belirtti:



"Evet, katılıyorum. Kendisi akıllı bir adamdır ve uzun süredir de ligde yer alıyor. Lider vasıflı biri ve söylediği birçok şey doğrudur."



Walker, bu seneki All-Star etkinliğine katılmayacağının farkında olduğunu da itiraf etti.



30 yaşındaki oyuncu, dizindeki sakatlık nedeniyle 17 Ocak tarihine kadar sezondaki ilk maçına çıkamamıştı. Şimdiye dek oynadığı yedi maçta Walker, maç başına yalnızca 15.0 sayı, 4.3 asist ve 3.7 ribaund ortalamaları elde etmişti.



2021 All-Star Hafta Sonu, ilk olarak KOVID-19 nedeniyle Kasım ayında iptal edilmiş, ancak lig, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 24 maçı ertelemesine rağmen yakın zamanında bu kararından dönmüştü.



