Kemba: "LeBron herhalde dokuz yaşından beri bu kadar rahat değildi!"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, NBA'in Orlando'daki Walt Disney World tatil beldesindeki bubble hayatının, geçmişte AAU basketbol turlarına çıktığı günleri anımsattığını söyledi.



Liseli oyuncuların etrafta dolaştığını görmek yerine, Kemba ve takım arkadaşı Jayson Tatum, kısa süre önce Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve diğerleriyle rastgele karşılaştıklarını belirtti.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile görüntülü sohbet üzerinden sohbet eden Walker, James'in yanı sıra J.R. Smith, Jared Dudley ve Kyle Kuzma'yı rahatça dolaşırken görmenin ne kadar güzel olduğunu açıkladı.



Walker, Rooks bu kampüsün bir AAU kampına veya turnuvaya benzeyip benzemediğini sorduğunda, şunları söyledi:



"Kesinlikle çok ama çok benzer. Ne zaman aşağı inseniz, birilerini görüyorsunuz. Geçen gece ben ve Jayson biraz yiyecek almak için yürüyorduk ve 'Bron'ı, J.R.'ı, Jared Dudley'yi ve Kuz'u görmüştük. Bron'nun kendi başına yürüdüğünü ve rahat olduğunu görmek nadirdir, çok nadirdir."



"LeBRON, RAHATÇA TAKILABİLİYOR"



Walker, lise günlerinden beri medya gündeminde olan James'i rastgele dolaşırken görünce şaşırdığını belirtti:



"Daha geçen birine söylüyordum, muhtemelen dokuz yaşından beri bunu yapmamıştır. Çok rahat olabilmesi, öylesine dolaşması ve ona gelen insanlar için endişelenmemesi, rahatsız olmaması açısından. Şimdi, aramızdan biri gibi. Tam öyle değil, ama rahatça etrafta dolaşabiliyor. Bence bu çok güzel."



