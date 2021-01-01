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Kemba: "Knicks'e mükemmel bir zamanlamayla geldim!"

New York Knicks'in yeni point guardı Kemba Walker, bir Knicks oyuncusu olarak ilk açıklamasını yaptı ve ekibe katılmasında etkili olan faktörlere değindi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in yeni point guardı Kemba Walker, bir Knicks oyuncusu olarak ilk açıklamasını yaptı ve ekibe katılmasında etkili olan faktörlere değindi.

Kemba, memleketinin takımına katılmasında etkili olan faktörleri şu şekilde açıkladı:

"Her şey. Mükemmel bir zamanlamayla oldu. Gerçekten motive olmuş durumdayım. Bu adamlar bana inandıkları için oldukça heyecanlıyım. Tüm ihtiyacım olan da buydu, bana inanacak birileri. Bu adamlar da inanıyor ve bunu takdir ediyorum."

"BOSTON DA BANA İNANMIŞTI AMA..."

Walker, iki yıl önce Boston Celtics ile dört yıllık bir maksimum sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli guard, Celtics'in kendisine inanmadığını düşünmediğini belirtti:

"Boston'ın kesinlikle bana inandığını düşünüyordum ama beni yine de takas ettiler. Bence bana inanmışlardı. İnanmadıklarını sanmıyorum."

Eski Celtics guardı, kendisini Haziran ayında Boston'la takas ederek kadrosuna katan Oklahoma City Thunder ile serbest kalması üzerine anlaştıktan sonra, Knicks ile iki yıllığı 18 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.


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