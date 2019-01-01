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Kemba: "Jordan adamımdır, hala iletişim halindeyiz..."

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, eski takımı Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan ile olan mevcut ilişkisini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, eski takımı Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan ile olan mevcut ilişkisini açıkladı.

Walker'ın Hornets'ten ayrılmasının ve kendisini istediği noktaya götürebilecek bir ekiple bağlantı kurma umuduyla, takım sahibi Jordan ile yollarını ayırmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti.

Şimdi Celtics'teki takım arkadaşları Jayson Tatum ve Jaylen Brown'un yanında, hücumun önemli bir parçası olan Walker, eski patronunun öğretilerini bu playofflara taşıdı.

Celtics, Toronto Raptors'ı Doğu Konferansı yarı final serisinin 5. maçında 111-89 mağlup ettikten sonra 3-2 öne geçmiş durumda ve şu anda Doğu Konferansı Finalleri'nden sadece bir galibiyet uzakta olan Walker, bir zamanlar Jordan'ın kendisine verdiği tavsiyeyi hatırlıyor: "Sakın rahatlama."

Kemba, ilk sekiz sezonunu Jordan'ın değerli tılsımı olarak Hornets ile geçirmiş ve geçtiğimiz yaz 'supermax kontrat' almaya hak kazandıktan sonra, piyasa altında bir teklif alınca, ayrılmayı seçmişti.

Walker, The Athletic'den Sam Amick'e şunları söyledi:

"Evet, hala iletişim halindeyiz. Ama şu sıralar playofflarda olduğumuz için, bana hiçbir yerden yazmıyor. Lakin konuşuyoruz, evet. O benim adamımdır, sonsuza kadar."


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