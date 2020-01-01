Kemba: "Ben çocuğu olmayan bekar bir adamım, yani sıkıntım yok"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, Orlando'daki bubble'da kalmak konusunda sıkıntısı olmadığını söyledi.



Kemba tam tersine, kendisini rahat hissettirecek olan bu yaşam tarzına alışık olduğunu belirtti.



30 yaşındaki yıldız, The Athletic'den Jared Weiss'a şunları söyledi:



"Sanırım bubble'ın içinde oldukça güvenli ve gözlerden uzak olacağız. Ben çocuğu olmayan bekar bir adamım, bu yüzden sıkıntım yok. Tek yaptığım şey zaten evde kalmak, bu yüzden bir odada kalmamda yanlış bir şey yok. Gerçekten dört gözle bekliyorum, çünkü basketbol oynamaya hazırım. Ve bu eğleneceğimiz şekilde kurulacak."



Walker bu sezon Celtics için maç başına 21.2 sayı, 4.1 ribaund ve 4.9 asist ile oynamıştı ve Boston da playofflarda yer alacak.



Sezon devam ettiğinde Boston, Milwaukee, Portland, Miami, Brooklyn, Toronto, Orlando, Memphis ve Washington'a karşı mücadele edecek.



