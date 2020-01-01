Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kemba: "Ben çocuğu olmayan bekar bir adamım, yani sıkıntım yok"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, Orlando'daki bubble'da kalmak konusunda sıkıntısı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, Orlando'daki bubble'da kalmak konusunda sıkıntısı olmadığını söyledi.

Kemba tam tersine, kendisini rahat hissettirecek olan bu yaşam tarzına alışık olduğunu belirtti.

30 yaşındaki yıldız, The Athletic'den Jared Weiss'a şunları söyledi:

"Sanırım bubble'ın içinde oldukça güvenli ve gözlerden uzak olacağız. Ben çocuğu olmayan bekar bir adamım, bu yüzden sıkıntım yok. Tek yaptığım şey zaten evde kalmak, bu yüzden bir odada kalmamda yanlış bir şey yok. Gerçekten dört gözle bekliyorum, çünkü basketbol oynamaya hazırım. Ve bu eğleneceğimiz şekilde kurulacak."

Walker bu sezon Celtics için maç başına 21.2 sayı, 4.1 ribaund ve 4.9 asist ile oynamıştı ve Boston da playofflarda yer alacak.

Sezon devam ettiğinde Boston, Milwaukee, Portland, Miami, Brooklyn, Toronto, Orlando, Memphis ve Washington'a karşı mücadele edecek.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal