Kemal Şahin Open Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 2 serisi kategorisindeki Kemal Şahin Open Turnuvası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kemal Şahin Open Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2021 14:22
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 2 serisi kategorisindeki Kemal Şahin Open Turnuvası sona erdi.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında, 27 ülkeden 85 sporcu mücadele etti.

Turnuvada, kadınlarda Rus sporcu Viktoria Lvova, erkeklerde Japon sporcu Tokito Oda şampiyon oldu, quad kategorisinde Brezilyalı sporcu Yimanutu Silva, junior kategorisinde Japon sporcu Ymanitu Silva birinciliği elde etti.

Türk sporcu Emirhan Toper, junior kategorisinde ikinci, yine Türk sporcular Fatih Karataş ve Uğur Altınel de çiftler quad kategorisinde ikinci olarak kupa aldı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.