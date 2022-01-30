Kemal Rüzgar, Boluspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, kadrosunu Kemal Rüzgar ile güçlendirdi.

Haber; AA
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Kemal Rüzgar, Boluspor'da
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30 Ocak 2022 13:22
Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 27 yaşındaki santrfor Kemal Rüzgar'ı renklerine bağladı.

Beypiliç Boluspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kemal Rüzgar ile anlaşma sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da futbola başlayan Rüzgar, Köln, Fortuna Düsseldorf ve Bayer 04 Leverkusen altyapılarında oynadı. Daha sonra Altınordu, Çaykur Rizespor ve Manisa FK takımlarında görev yapan oyuncu, 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 7 kez forma giydi.

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