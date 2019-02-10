  •  
    TT Stadı'nda dakika 19 ve işte konuşulan o an
  •  
    Ersun Yanal MESAJI verdi; "Olmayacaklar"
  •  
    Tolgay da çok şaşırttı! Hiç, hiç, hiç ve yine yok
  •  
    Kayseri maçının sonrası Soldado'ya yeni FATURA
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...

Kemal Özdeş'ten Alanyaspor maçı açıklaması

Göztepe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın sonunda Göztepe teknik direktörü Kemal Özdeş basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Kemal Özdeş'ten Alanyaspor maçı açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 19:22
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, zor bir zamanda önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Taraftara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Taraftarımız hafta içinde tesislerimize gelerek pankartlarla bize çok güzel enerji verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İlk 15 dakika stresten baskılı olamadık. Ardından golleri bulunca enerjimizi gösterdik. Doğru paslar, doğru tercihler yapsaydık 3. golü bulabilirdik. Kötü zamanda golü yedik. İkinci yarıda kontrataklarla oynadık. Yine tercihler ve yanlış paslar nedeniyle farkı açamadık. Rakip beraberlik golünü attığında ardından yarı alanına çekildi. Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. Bundan sonra kalan maçlarda çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kayserispor deplasmanında da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için